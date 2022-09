L'athlète algérienne Nesrine Houili s'est classée en 9e position chez les U23 de l'épreuve du contre- la- montre individuelle des Championnats du monde de cyclisme sur route qui se déroulent du 18 au 25 septembre dans la ville de Wollongong en Australie, a rapporté la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) sur sa page facebook. Au classement général, seniors et U23, Houili a pris la 38e place, réalisant un temps de 54:42 sur les 34,2 km. La médaille d'or a été décrochée par la Néerlandaise Van Dijk Ellen et celle des U23 est revenue à l'Italienne Vittoria Guazzini (45:20), suivie de la Hollandaise Shirin van Anrooij (à 1:48) et l'Allemande Rocarda Bauernfeind (à 2:17). Âgée de 19 ans, Houili qui est considérée comme l'espoir de la petite reine algérienne, enchaînera mercredi avec le relais mixte, avant de conclure samedi par la course en ligne. Nesrine Houili vient de marquer l'histoire du cyclisme national féminin en devenant la première femme algérienne à être présente à un Championnat du monde sur route. «En dépit de toutes les difficultés pour rallier l'Australie, le manque de récupération et surtout un décalage horaire de plus de 9 heures, Houili, la plus jeune participante à l'épreuve, a pu s'aligner sur l'épreuve du contre- la- montre individuelle pour se classer 9e parmi les 23 concurrentes», a écrit l'instance fédérale. Houili aura aussi à prendre part, entre autres, au relais mixte aux côtés de son coéquipier Hamza Amari, seuls représentants de l'Algérie au rendez-vous australien. Ce dernier, a terminé à la 35e place du contre-la-montre espoirs (moins de 23 ans), alors que le Norvégien Soren Waerenskjold est devenu Champion du monde. Amari a enregistré une très belle performance, arrivant déjà à terminer la course, longue de 28,8 km dans le temps de 39:54, alors que la médaille d'or de l'épreuve est revenue au Norvégien Soren Waerenskjold. Amari qui relève encore de l'équipe des moins de 23 ans, participe, aujourd'hui, au relais mixte, avant de terminer samedi avec la course en ligne. Les deux cyclistes algériens avaient bénéficié d'un stage de préparation en Suisse, au niveau d'un centre de formation relevant de la Fédération internationale de la discipline (UCI). Il s'agit de la 89e édition des Championnats du monde de cyclisme sur route, et c'est la deuxième fois que l'Australie abrite l'évènement, après l'édition de 2010, à Melbourne. Des champions comme le Français Julian Alaphilippe, double tenant du titre, le Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, le Néerlandais Mathieu van der Poel ou encore les Belges Remco Evenepoel, récent vainqueur de la Vuelta, et Wout van Aert, sont présents à ce rendez-vous mondial.