Le MC Alger et le CR Belouizdad seront privés de leurs entraîneurs, respectivement Nabil Neghiz et Zoran Manojlovic, lors de la prochaine journée de championnat, car suspendus l'un comme l'autre «pour contestation de décision», lors des matchs en retard contre le CS Constantine et le Paradou AC, disputés, mercredi dernier, pour la mise à jour de la 22e journée de Ligue 1, a annoncé la Commission de discipline de la LFP. Outre leur suspension pour un match ferme, incluant une interdiction de terrain et de vestiaires, Neghiz et Manojlovic devront s'acquitter d'une amende de 30 000 DA chacun, conformément à l'article N°42. De son côté, le manager général de l'USM Alger, Antar Yahia a écopé de deux matchs de suspension fermes, incluant une interdiction de terrain et de vestiaires pour son «mauvais comportement envers officiel», lors du derby perdu contre le NA Hussein Dey. La commission de discipline a pris cette décision en se basant sur l'article N°7, car les faits reprochés à l'ancien capitaine des Verts s'étaient «produits à l'extérieur de l'aire de jeu», plus précisément «dans le vestiaire des arbitres». Des faits qui s'étaient produits «en présence du commissaire au match», ayant confirmé que le manager général de l'USMA a vraiment eu un mauvais comportement envers officiel. Le Mouloudia avait atomisé le PAC (4-0), au moment où dans l'autre derby algérois, le NAHD avait dominé l'USMA (2-1), alors que le Chabab avait réussi à revenir avec un bon nul de son déplacement chez le CS Constantine (0-0). Lors de la prochaine journée, l'USMA et le CRB joueront le dimanche 27 juin, respectivement chez le RC Relizane et le MC Oran, alors que le MCA recevra l'Entente de Sétif, le lundi 28 juin.