Le match NC Magra- MC Alger, constitue la principale affiche des 32es de finale de la coupe d'Algérie de football dont la cérémonie du tirage au sort s'est déroulée mardi soir au Club militaire d'Aïn Naâdja (Alger) en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag et du président de la Fédération Djahid Zefizef. La dernière confrontation entre le NCM et le MCA remonte au 16 septembre dernier à l'occasion de la 4e journée du championnat de Ligue 1, remportée par le «Doyen» sur le score de 2-1 après avoir été longtemps mené au score (1-0). La deuxième confrontation entre deux pensionnaires de Ligue 1, mettra aux prises le spécialiste de l'épreuve l'ES Sétif à la lanterne rouge du championnat le HB Chelghoum Laïd. Les Sétifiens qui restent sur un large succès contre leur adversaire (4-0) en championnat, partiront largement favoris. Quant au tenant du trophée, le CR Belouizdad, il ne devrait pas a priori éprouver beaucoup de difficultés pour passer l'écueil du MC El Eulma, 9e de Ligue 2 amateur. D'autre part, plusieurs rencontres entre équipes de Ligue 2 sont au programme des 32es de finale dont les matchs auront lieu les 25 et 26 novembre, entre autres, US Chaouïa- NA Hussein Dey, IB Khemis El Khechna- USM Annaba ou encore CR Témouchent- JS Bordj Menaïel. De son côté, le petit Poucet de la coupe d'Algérie, la Jeunesse sportive de Berrouaghia affrontera le CRB Aïn Ouessara (Inter-Régions).