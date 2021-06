Personne ne donnait cher de la peau de cette équipe du NC Magra, au coup d'envoi de la nouvelle coupe de la Ligue professionnelle, venue cette saison remplacer la coupe d'Algérie, annulée pour des raisons sanitaires. logée actuellement à la 15e place au classement général du championnat, à deux points du premier relégable, cette équipe de la wilaya de M'sila a réalisé un parcours retentissant en coupe de la Ligue pour se hisser en finale. La première pour elle, toutes compétitions confondues, depuis la création du club en 1998. Dans cette compétition, son parcours est celui d'un champion, en parvenant à éliminer des équipes plus expérimentées et surtout, financièrement à l'aise. Cela avait commencé par le CS Constantine, en passant par le CR Belouizdad, la JS Saoura et, mardi dernier, l'USM Alger (2-1). Et dire que le président Bennacer avait espéré une élimination au tour préliminaire pour son équipe, afin de se consacrer pleinement au cham-pionnat et la quête de se sauver du purgatoire. Maintenant que l'équipe est en finale, la donne a changé et les dirigeants du club visent la consécration, face à la JS Kabylie ou au WA Tlemcen, qui se disputaient, hier, le deuxième billet pour cette finale, qui devrait avoir lieu au nouveau stade d'Oran, selon les dernières informations. Le vainqueur de cette compétition aura à disputer, la saison prochaine, la coupe de la CAF. Les gars de Magra commencent à voir grand, et le grand mérite revient au coach Aziz Abbès. Depuis sa prise de fonctions, au moment où l'équipe traversait une période néfaste, le technicien en question a su remobiliser les siens avec un enchaînement de bons résultats. Cette qualification pour la finale n'est, donc, qu'une juste récompense. Abbès, qui se réjouit de cette performance, veut plus et l'a clairement fait savoir à ses joueurs. Il veut une consécration afin d'entrer des deux pieds dans l'Histoire. Il veut, dit-il, donner un autre élan au club et le placer dans le cercle de ceux qui n‘ont pas de palmarès vide.