Le karatéka algérien Nazim Douadi a remporté la médaille d'or de la catégorie des moins de 63 kg (kumité cadets garçons), en battant en finale des Championnats du monde (cadets, juniors et moins de 21 ans) le Turc Ogragli Mostapha Islam, samedi à Konya en Turquie. Nazim Douadi qui s'est qualifié mercredi en finale de la catégorie, en battant le Croate Karlo Panic (2-0), a cette fois-ci dominé son adversaire du jour, Ogragli Mostapha Islam (2-0). Cette journée verra l'entrée en lice des Algériennes Ines Sarah Ounnas (-48 kg, juniors filles) et Kenza Yahiaoui (-53 kg, juniors filles) qui combattront pour la médaille de bronze, respectivement, face à l'Italienne Emma Colletti et la Slovène Nina Knaksinokova, à partir de 16h00 (algériennes). De leur côté, les karatékas Cylia Ouikane (-50 kg, U21) et Louiza Abouriche (-55 kg, U21) disputeront, aujourd'hui, (10h30, algériennes) la finale de leurs catégories face, respectivement, à la Marocaine Hiba Fellaoui et la Kazakhe Bella Samasheva. L'Algérie prend part à la 12e édition des Mondiaux 2022 de karaté-do des catégories cadets, juniors et moins de 21 ans (U21), qui se déroulent jusqu'au 30 octobre à Konya (Turquie), avec un groupe composé de 28 athlètes. Outre l'Algérie, cette compétition internationale enregistre la participation de plus de 1900 karatékas représentant 111 pays.