L'ex-attaquant international algérien Nassim Akrour est toujours actif à 47 ans, puisqu'il évolue encore au SF Chambéry, sociétaire de la Nationale 3 française de football. Le natif de Courbevoie, s'est avéré être un vrai phénix, car il renaît de ses cendres à chaque nouvelle saison, comme en témoigne ce nouveau bail dans lequel il vient de s'engager avec la formation savoyarde, alors que beaucoup s'étaient attendus à ce qu'il raccroche définitivement les crampons à l'issue de l'exercice écoulé.

Avant d'intégrer le championnat de France «Amateur», Akrour avait endossé le maillot de plusieurs formations professionnelles, dont Istres, Troyes, Grenoble et Le Havre.

Il avait même connu une courte expérience professionnelle en Angleterre, notamment avec Sutton United (1997/1999) et Working FC (1999/2000), avant de revenir une nouvelle fois en France.

En Equipe nationale, Akrour a été sélectionné 18 fois en Vert, entre 2001 et 2004.

Son club actuel, le SF Chambéry qui a récolté 4 points en 4 journées de championnat en ce début de saison occupe la 9e place au classement général de la Nationale 3.