Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, persiste et signe sur le futur de l'attaquant polonais Robert Lewandowski. En conférence de presse, le technicien allemand s'est dit persuadé que l'ancien avant-centre du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu'en juin 2023, poursuivra sa carrière du côté de l'Allianz Arena: «Lewy a encore un contrat et continuera pour nous.» Auteur de 47 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022, le canonnier munichois figure sur les tablettes du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française serait prêt à aligner les 40 millions d'euros réclamés par les dirigeants bavarois.