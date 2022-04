La Fédération internationale de football (FIFA) a retenu 8 arbitres africains pour les matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévue du 21 novembre au 18 décembre de l'année en cours, dont l'Algérien Mustapha Ghorbal. Mais, la FIFA a également retenu deux arbitres qui ont commis des «fautes professionnelles bien condamnables» lors de leurs dernières rencontres respectives lors des barrages du Mondial-2022, entre l'Algérie et le Cameroun, et en coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Il s'agit, au fait, de l'arbitre Gambien, Bakary Gassama, et du Zambien Gani Sikazwe. Et justement en remarquant les noms de ces deux derniers arbitres, les fans algériens du football ont fait remarquer que finalement la commission d'arbitrage de la CAF qui propose justement les noms des arbitres africains à sa tutelle n'a pas du tout pris en considération les fautes de ces deux arbitres qui ont fait scandale. La réforme de l'arbitrage au sein de la CAF dont le président Motsepe a fait son cheval de bataille, ne s'est avéré être que des déclarations de «circonstances». Puisque cette liste des arbitres africains choisis par la FIFA est caractérisée surtout par la présence des deux arbitres controversés, le Gambien Bakary Gassama, qui a dirigé le match retour entre l'Algérie et le Cameroun, au cours duquel il a commis de nombreuses fautes d'arbitrage, et le Zambien Gani Sikazwe, qui a dirigé le match Tunisie-Mali de la coupe d'Afrique des nations 2021 au Cameroun, au cours duquel il a annoncé la fin de la rencontre 5 minutes avant le temps réglementaire. D'autre part, il est plus important de noter que l'arbitre international algérien, Mustapha Ghorbal est l'un des arbitres les plus appréciés et surtout respectés de par son «professionnalisme» au niveau continental, lui, qui a géré plusieurs matchs majeurs, dont le dernier en date était le match Sénégal-Égypte, pour le compte du match retour des barrages pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, qui a eu lieu le 29 mars au Stade olympique de Diamniadio. Il est important, de rappeler, dans cet ordre d'idées que Ghorbal (36 ans) a dirigé ses premiers matchs en juin 2011, avant d'obtenir son badge d'arbitre international en 2014. Jusqu'à présent, il a été directeur de jeu de pas moins de 188 matchs dans sa carrière, au cours de laquelle il a tiré 726 cartons jaunes, sifflé 16 expulsions pour le 2e avertissement et 23 expulsions directes. Ghorbal a également sifflé 76 penalties. En dehors de ces statistiques, il est très important de rappeler que l'arbitre international algérien a dirigé la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2019-2020, entre les deux clubs égyptiens, Zamalek et Al-Ahly. Il a également dirigé la finale de la Supercoupe d'Égypte entre Al-Ahly et Tala'a El-Gaish, ainsi que la Supercoupe d'Afrique entre Al-Ahly d'Égypte et la Renaissance Berkane du Maroc. D'autre part, Ghorbal a également arbitré le match d'ouverture de la coupe d'Afrique des nations 2021, trois matchs de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et 3 matchs de la Coupe du monde des jeunes de la FIFA 2019. Enfin, sur le plan national, l'enfant d'Oran a arbitré la finale de la coupe d'Algérie 2016-2017 entre le CR Belouizdad et l'ES Sétif. Il a aussi dirigé la finale de la Coupe de la Ligue 2020-2021 entre le NC Magra et la JS Kabylie.