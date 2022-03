L'arbitre international algérien Mustapha Ghorball officiera le match Sénégal-Égypte prévu mardi prochain au stade olympique Diamniadio en match de barrage retour qualificatif à la Coupe du monde 2022, a indiqué samedi la Fédération internationale de football (FIFA). Le directeur de jeu algérien sera assisté par ses deux compatriotes: Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari.

Le 4e arbitre est Mehdi Abid Charef. Au match aller disputé vendredi au soir au stade international du Caire, l'Égypte s'est imposée sur le score de 1-0 sur une réalisation de Ciss (4' csc). Agé de 36 ans, Mustapha Ghorbal es l'un des meilleurs arbitres du continent. International depuis 2014, il a dirigé 188 matchs dans sa carrière dont la finale de la Ligue des Champions 2019-2020 entre le Zamalek et Al Ahly. En 2022, il a arbitré le match d'ouverture de la CAN entre le Cameroun et Burkina Faso (2-1), ainsi que 3 matchs de Coupe du monde des clubs aux Emirats arabes unis.