Jamal Musiala, qui a opté pour la Mannschaft en février dernier, se dit impatient d'affronter l'Angleterre, son pays d'adoption, lorsqu'il l'a rejoint à l'âge de 7 ans. La jeune pépite du Bayern Munich a disputé les 8 dernières minutes du match décisif Allemagne-Hongrie (2-2), délivrant la passe décisive sur le but de l'égalisation, signé Leon Goretzka. Un résultat qui a permis à la Mannschaft de décrocher son billet pour les 8es de finale contre les Three Lions mardi. Musiala, pur produit du centre de formation de Chelsea, est de facto devenu mercredi le plus jeune joueur de la sélection allemande de l'histoire à disputer l'Euro, à tout juste 18 ans et 4 mois. Détenteur de la double nationalité anglaise et allemande, il aurait pu défendre les couleurs du camp d'en face mardi à Wembley. «J'ai hâte d'y être», a déclaré Musiala. «C'est un match contre ma deuxième patrie. Ce sera un match cool.» Contre l'Angleterre Musiala croisera en tout cas un visage familier: celui du milieu de terrain anglais Jude Bellingham qui fête son 18e anniversaire le jour de ce choc des Titans. Les deux jeunes ont joué ensemble pour les moins de 17 ans de l'Angleterre en 2019.