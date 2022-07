Le tennisman italien Lorenzo Musetti, 62e mondial, s'est adjugé le tournoi ATP de Hambourg, en battant l'Espagnol Carlos Alcaraz 6-4, 6-7 (6/8), 6-4, en finale, disputée dimanche. Après avoir manqué cinq balles de titre au deuxième set, Musetti a dû patienter près de trois heures (2h46) avant de créer la surprise, pour sa première finale sur le circuit. Un précieux succès pour l'Italien de vingt ans car il devrait lui faire gagner plus de vingt places dans le prochain classement de l'ATP, qui sera publié lundi. De son côté, et malgré la défaite, Alcaraz (19 ans), qui occupe actuellement le sixième rang mondial, va devenir le plus jeune joueur à accéder au Top 5 du classement ATP depuis Rafael Nadal.