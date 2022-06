Le demi-fondiste algérien Slimane Moula, a décroché la deuxième place sur le 800 m, lors du 13e meeting de Montreuil (France), disputé au stade Jean Delbert. Le coureur algérien de 23 ans a bouclé la course au sprint en 1:45.58, raflant la deuxième place au Français Benjamin Robert (1:45.59). La première place est revenue au Kényan Collins Kipruto (1:45.22). Les deux autres coureurs algériens engagés dans cette course: Yassine Hathat et Mohamed Belbachir ont terminé respectivement à la 4e (1:46.25) et 11e place (1:47.69). Moula confirme sa forme optimale, trois jours après avoir établi un nouveau record personnel sur la même distance (1:44.19), lors du Meeting international «Golden Spike» d'Ostrava, disputé mardi en République tchèque. Dans l'épreuve du 1500 m de Montreuil, l'Algérien Salim Keddar a terminé à la 10e position avec un temps de 3:47.22, alors que la course a été remportée par le Français Azzedine Habz (3:36.27). En un peu moins de dix ans, le meeting de Montreuil s'est imposé comme l'un des grands rendez-vous de l'athlétisme international en se classant régulièrement dans les trente meilleurs compétitions mondiales. Pour sa part, l'étoile montante de l'athlétisme algérien, le demi-fondiste Mohamed Ali Gouaned a réalisé trois importants minima lors du Meeting international de Bydgoszcz, disputé vendredi en Pologne. Pour sa première compétition officielle, depuis son retour de blessure, l'enfant de Biskra, qui fêtera ses 20 ans au mois de juillet prochain a en effet frappé très fort vendredi, car son chrono de 1:44:76» le qualifie pour trois évènements majeurs en fin d'année. Il s'agit des Championnats du monde d'athlétisme, des Jeux méditerranéens d'Oran et des Championnats méditerranéens des moins de 23 ans. Les Mondiaux 2022 d'athlétisme sont prévus du 15 au 24 juillet aux Etats-Unis, alors que les Jeux méditerranéens et les Championnats méditerranéens sont prévus respectivement du 1er au 4 juillet à Oran, et du 10 au 11 septembre à Pescara (Italie).