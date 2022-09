L'entraîneur de l'équipe de football féminin, l'Affak Relizane, Mouaz Sid Ahmed, a jeté l'éponge après dix ans de service pendant lesquels il a conduit son équipe à plusieurs sacres, a-t-on appris, hier, auprès de l'intéressé. «J'ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec l'Affak Relizane. J'estime que le moment est venu pour moi afin de tenter une autre expérience après une dizaine d'années aux commandes techniques du club, durant lesquelles j'ai connu beaucoup de joie et gagné plusieurs titres», a-t-il déclaré à l'APS. Sous sa houlette, l'Affak Relizane, un club fondé en 1995 pour encourager la pratique sportive des jeunes de la ville, a dominé outrageusement le championnat algérien depuis 2010. En tout et pour tout, cette équipe a gagné 9 titres de champion. Elle reste d'ailleurs sur deux sacres de rang dans cette épreuve au titre des exercices 2020-2021 et 2021-2022.