La Confédération africaine de football a procédé à la cooptation au comité exécutif d'Abdigani, Saïd Arab, président de la Fédération somalienne de football, et à la confirmation du Marocain Fouzi Lekjaâ, lequel va continuer à diriger la commission des finances de la CAF. Le comité exécutif réuni en visioconférence, a également désigné l'Egyptien Hany Abou Rida et le Nigérian Amaju Melvin Pinnick en qualité de membres du Comité d'urgence de l'instance dirigeante du football africain. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a par ailleurs, informé le comité exécutif des nominations de l'Ivoirien Jacques Anouma en qualité de conseiller spécial senior et du Sud-Africain Danny Jordaan au poste de conseiller en charge du Sport et du Marketing auprès de la présidence, rapporte le communiqué de la CAF publié sur son site officiel. Le secrétaire général de l'instance a formellement informé le comité exécutif de la mission d'audit entamée par le cabinet PwC au siège de la CAF et dont les résultats sont attendus au début du mois de mai 2021, signale le texte. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, unique candidat en lice, a été élu le 12 mars, par acclamation, président de la Confédération africaine de football (CAF), à l'occasion de la 43e assemblée générale de l'instance continentale, tenue à Rabat (Maroc).