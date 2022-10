Le président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a rallié, hier matin, la capitale algérienne, en prévision du tirage au sort du championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2022), qui s'est déroulé hier en fin d'après-midi. À son arrivée, le patron de la CAF a été accueilli par le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef. Cette visite intervient au moment opportun, puisque la veille, l'instance continentale avait décidé de retirer l'organisation de la coupe d'Afrique des nations 2025 à la Guinée. L'Algérie se place, ainsi, comme un potentiel candidat à la succession de la Guinée pour l'organisation de ce tournoi. Motsepe a présidé, hier dans la capitale, une réunion de son Comité exécutif avec plusieurs points à l'ordre du jour. À cette réunion, était absent le président de la Fédération royale marocaine, Fawzi Lekdjaâ. Celui-ci, faut-il le rappeler, occupe le poste de président de la Commission des finances de l'instance dirigeante du football africain, sachant aussi que son équipe nationale prendra part au CHAN. En début d'après-midi, à l'hôtel Sheraton d'Alger, le patron de la CAF a animé une conférence de presse, où plusieurs questions ont été abordées. Ce rendez-vous avec les médias était prévu à partir de 13h avant qu'il ne débute avec presque une heure et demie de retard. Cette présence de Motsepe a été une occasion propice pour les responsables du football algérien afin de renforcer un éventuel dossier de candidature de l'Algérie pour l'organisation de la CAN-2025, retirée la veille à la Guinée. L'annonce du pays organisateur sera faite après le CHAN de janvier prochain. «La Guinée est déclarée inapte pour la CAN-2025. Les candidatures pour son remplacement sont désormais ouvertes. Dorénavant, les compétitions continentales se dérouleront selon des normes internationales. Dans ce sillage, j'encourage l'Algérie à déposer sa candidature pour remplacer la Guinée, puisqu'elle dispose de toutes les commodités nécéssaires », a-t-il déclaré, ajoutant que l'ambition de son instance est de voir une sélection africaine, comme l'Algérie, décrocher le trophée de la Coupe du monde. Motsepe, évoquant l'Algérie, a affirmé qu'il avait indiqué au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, que l'Algérie dispose de très grands joueurs. La cérémonie du tirage au sort, qui marque le compte à rebours de cette compétition très attendue, a été rehaussée par la présence d'une liste de stars composée, entre autres, d'anciens vainqueurs du CHAN. Au rang des légendes invitées, Mohamed Nasnoush (Libye), Aymen Mathlouthi (Tunisie) et Robert Kidiaba (RD Congo). Les phénomènes Albelmoumene Djabou (Algérie), Hytham Mustafa et Mohamed Tahir (Soudan) ainsi qu'Emmanuel Agyeman-Badu (Ghana) étaient également présents.