Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe effectuera une visite en Algérie, ce samedi 16 juillet 2022, pays qui organisera le championnat d'Afrique des nations (CHAN) en janvier 2023, a indiqué, ce jeudi, l'instance africaine. L'Algérie accueillera le championnat d'Afrique des nations, compétition réservée aux joueurs locaux, du 13 janvier au 4 février 2023. Le tirage au sort de la compétition sera effectué en septembre prochain. En attendant son arrivée en Algérie pour une visite de travail, Patrice Motsepe poursuit sa tournée africaine dans trois autres pays, au Soudan du Sud, en Ouganda et aux Seychelles. Après sa visite fructueuse en Éthiopie mercredi, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a atterri le lendemain à Juba, au Soudan du Sud. L'après-midi, il a été à Kampala, en Ouganda. Hier, le président de la CAF s'est rendu aux Seychelles. Il conclura la semaine par une visite en Algérie ce samedi 16 juillet 2022, pays qui accueille le CHAN en janvier 2023. Au programme de la visite au Soudan du Sud, une rencontre avec le président de la fédération de football, Augustino Maduot et les dirigeants du football du pays. Plus tard, Dr Motsepe a été reçu en audience par le chef de l'État Salva Kiir Mayardit à la State House. Les visites de travail font partie des efforts du Dr Motsepe pour engager et favoriser des relations plus étroites entre les gouvernements, le monde des affaires et les dirigeants du football sur le continent afin de développer le football en Afrique, souligne l'instance africaine dans un communiqué publié sur son site officiel. Pour rappel, le Comité exécutif de la Confédération africaine avait confirmé que le championnat d'Afrique des nations se jouera en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Réuni à Rabat en marge de la coupe d'Afrique des nations féminine 2022, le Comité exécutif a également pris note du rapport de l'équipe de la délégation d'inspection dirigée par le vice-président Seidou Mbombo Njoya et le membre du comité exécutif Moses Magogo sur l'état de préparation de l'Algérie. Une prochaine visite de la CAF est prévue au mois de septembre, à l'occasion du tirage au sort du CHAN-2023, et qui se fera en présence du président de l'instance, le docteur Patrice Motsepe, qui sera accompagné de son comité exécutif.