Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, a entamé jeudi une visite de travail de quatre jours en Algérie pour inspecter les sites et les installations qui accueilleront le championnat d'Afrique des nations (CHAN) Algérie 2022, prévu du 13 janvier au 4 février 2023. Mosengo-Omba fera le tour des stades afin de s'assurer de leur état de préparation.

Hier, il a rencontré le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag. Le responsable de la CAF a débuté sa mission en visitant jeudi les terrains d'entraînement du stade de Rouiba et le nouveau stade de Baraki et son terrain annexe, ainsi que le stade du 5-Juillet.

Le jour suivant, le SG de la CAF s'est rendu à Oran pour une visite du Stade olympique qui devrait accueillir des matchs du CHAN 2022, compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Au programme de Veron Mosengo-Omba lors de son séjour en Algérie, la visite dimanche du stade du

19-Mai 1956 (Annaba) et de son stade annexe, ainsi que le terrain d'entraînement, Chabou Abdelkader. Il s'est rendu ensuite à Constantine pour visiter le stade Hamlaoui et son terrain annexe et le terrain d'entraînement, EBRC avant son retour sur Alger.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 18 équipes prennent part au tournoi final du CHAN: Algérie (pays hôte), Maroc, Libye, Sénégal, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Niger, Ghana, Cameroun, Congo, RD Congo, Ouganda, Soudan, Éthiopie, Mozambique, Angola et Madagascar. Les pays qualifiés ont été répartis en cinq groupes: 3 groupes de quatre équipes et 2 groupes de trois équipes chacun.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique.