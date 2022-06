Prêté à la Juventus Turin avec une option d'achat fixée à 35 millions d'euros, l'attaquant Alvaro Morata (29 ans, 35 matchs et 9 buts en Série A cette saison) va réaliser son retour à l'Atletico Madrid. En effet, la Vieille Dame a souhaité négocier une opération à un prix plus abordable, mais les négociations entre les deux formations ont totalement échoué pour un transfert définitif de l'international espagnol, selon le média espagnol Relevo, jeudi denier. Désormais, l'ancien buteur du Real Madrid se retrouve attendu pour débuter la préparation estivale avec les Colchoneros. Et pour l'instant, les dirigeants de l'Atletico n'ont pas tranché concernant l'avenir de Morata, qui pourrait encore faire ses valises sur ce mercato d'été.