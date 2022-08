Décidément, la situation de Mohamed Ihattaren est faite de hauts et de bas. Grand talent du football néerlandais, le milieu offensif de 20 ans sort de plusieurs mois intéressants du côté de l'Ajax Amsterdam que ce soit avec la réserve ou l'équipe première en préparation. Pourtant, lors des 4 derniers amicaux et la Supercoupe perdue contre le PSV Eindhoven (5-3), Mohamed Ihattaren était signalé absent. Selon De Telegraaf, son absence est liée à de graves risques pour sa sécurité personnelle. Ainsi, le milieu criminel et mafieux aurait des griefs envers lui. Il sortirait depuis peu avec une femme dont la famille - qui serait liée à la mafia - n'approuverait pas son union. Pour des raisons de sécurité, il ne doit pas fréquenter de lieu public, selon le média néerlandais. Le joueur a démenti sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il devrait vite revenir sur les terrains. Affaire à suivre.