Le club sportif des anciens joueurs de Bechar a rendu un vibrant hommage à l'ancien joueur du CR Belouizdad et de l'Equipe nationale algérienne, Belbahri Mohamed, lors d'une cérémonie organisée, dimanche soir, au stade communal Ennasr de Bechar. L'international Belbahri Mohamed, né le 7 mars 1953 à Bechar, a évolué durant toute sa carrière au poste d'avant-centre et a été sélectionné 8 fois en Equipe nationale de 1973 à 1976, où il a inscrit 2 buts. Sa 1ère sélection en équipe nationale remonte au 13 août 1973, lors d'une rencontre amicale contre l'Equipe nationale des Emirats arabes unis (victoire 2-0). Il joue son dernier match en E.N. le 24 février 1976, au cours d'une rencontre amicale contre la Yougoslavie (défaite 1-2). En clubs, Belbahri a évolué principalement avec la JS Saoura, le MC Saïda, et le CR Belouizdad et remporte avec ce dernier la coupe d'Algérie en 1978. Mohamed Belbahri, qui vit actuellement à Saida, s'est déclaré très heureux de cette initiative, de même qu'il a tenu à remercier l'ensemble des organisateurs et participants à la cérémonie d'hommage qui lui avait été rendue.