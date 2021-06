La Croatie disputera les 8es de finale de l'Euro. En position défavorable après deux matchs très décevants contre l'Angleterre (0-1) et la République tchèque (1-1), le vice-Champion du monde est parvenu à valider sa qualification pour le prochain tour suite à son succès contre l'Écosse (3-1). Une victoire qui a mis du temps à se dessiner mais qui a été permise grâce au meilleur joueur de l'histoire de la formation balkanique: Luka Modric. Alors que son pays se dirigeait vers un match nul désastreux, le milieu de terrain du Real Madrid est sorti de sa boîte pour illuminer l'enceinte de Glasgow peu après l'heure de jeu. Décalé par Mateo Kovacic, le Merengue est parvenu à tromper David Marshall d'une somptueuse frappe de l'extérieur du pied droit à l'entrée de la surface. La «spéciale Modric» qui a permis aux Croates de s'envoler puisqu'un quart d'heure plus tard, le numéro 10 a déposé le ballon d'un corner parfait sur la tête d'Ivan Perisic. Un but et une passe décisive, Modric a répondu présent. Le quadruple champion d'Europe, qui a touché 115 ballons, réussi 86 passes et 100% de ses dribbles, a fourni une copie pleine. Il est d'ailleurs devenu le plus vieux joueur des Vatreni à marquer lors d'un Euro à 35 ans et 286 jours. Une performance d'autant plus remarquable que l'ancien joueur de Tottenham détient toujours le record du plus jeune joueur à avoir trouvé la faille pour la Croatie dans l'épreuve, à 22 ans et 273 jours, contre l'Autriche (1-0), lors de l'édition 2008. Une sacrée longévité pour le Ballon d'or 2018, qui a été logiquement encensé par son sélectionneur, Zlatko Dalic. «Luka a marqué un but magnifique, le même que contre l'Argentine en 2018. Il est encore plein de volonté et de motivation.

Personne ne sait comment Luka parvient à continuer à jouer comme ça. On s'attendrait à ce qu'il baisse le pied, qu'il perde de son énergie, mais il reste la force qui anime toute l'équipe. Tout ce qu'on pourrait dire sur lui est en deçà de la réalité. Je suis fier d'avoir un tel joueur dans notre équipe», a souligné le manager croate face à la presse. De bon augure pour la suite de l'épreuve.