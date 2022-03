Présidant le coup d'envoi de l'offre Sama, le directeur général de Mobilis, Chawki Boukazni, est revenu sur l'ensemble des démarches entreprises par l'opérateur téléphonique, Mobilis, aussi bien au plan investissements que l'amélioration des réseaux et du débit. Le premier responsable de Mobilis a également abordé les Jeux méditerranéens, devant se tenir cet été dans la wilaya d'Oran. «Nous sommes le premier financier du sport en Algérie», a-t-il souligné, avant d'annoncer que «Mobilis va accompagner les Jeux méditerranéens», prévus pour cette saison estivale. En ce sens, Chawki Boukazni a annoncé que «Mobilis est le partenaire technologique officiel des JM 22», ajoutant que «nous avons opté pour de colossaux investissements pour la couverture de cet événement d'envergure en vue d'honorer l'image de l'Algérie». De plus, «Mobilis est partenaire avec les institutions et fédérations». «Les abonnés de Mobilis bénéficieront d'un service de qualité, même après les JM 22». «Actuellement, Mobilis a le meilleur réseau et le meilleur débit à Oran, de manière particulière, et dans toute l'Algérie, de manière générale», a-t-il indiqué. «Mobilis oeuvre pour la couverture de toutes les régions de l'Algérie, sans distinction», a-t-il expliqué. «Nous mettons à la disposition de nos clients une panoplie d'offres répondant à leurs besoins selon leurs bourses», en plus du service de «qualité», a-t-il fait savoir, soulignant que «les Algériens sont en droit de bénéficier des meilleurs services», ajoutant «que nous allons investir en force, cela constitue le meilleur moyen pour donner à Mobilis son vrai rôle de catalyseur du marché et de la technologie. Et d'ajouter que «nous poursuivrons l'investissement un peu partout en Algérie, y compris dans les zones rurales». Selon le locuteur, l'objectif est d'assurer le meilleur débit. D'ailleurs, l'opérateur public compte révolutionner le marché des télécommunications. Dans un autre chapitre, l'opérateur historique a procédé, hier, au lancement du nouveau bouquet de services baptisé «Sama». Selon l'opérateur, Sama, qui vient du mot arabe désignant le ciel, sera la meilleure offre mise sur leur marché. Elle est adaptée à toutes les bourses. Sama propose plusieurs avantages en termes de communications ou d'Internet mobile, en plus des services mis à la disposition des 20 millions d'abonnés et des nouveaux clients, en particulier les clients du prépayé et postpayé, qui seront sûrement attirés par ce nouveau bouquet adapté à toutes les catégories sociales. Ces offres démarrent de 50 à 5.000 dinars algériens. Un large choix. Chacun devrait y trouver son compte. Selon ses responsables, Mobilis est toujours à la recherche des meilleures offres à proposer pour ses clients. La concurrence, mais aussi afin de rester compétitif dans le contexte économique actuel l'opérateur public Mobilis propose aux utilisateurs une expérience de qualité. Cette capacité est essentielle afin de conquérir de nouveaux clients. À partir du lancement de Sama, tous les regards sont tournés vers la qualité du service client et de la qualité technique de l'offre de Mobilis. Revenant sur la dernière consécration obtenue à Barcelone avec le Prix de la meilleure couverture de réseau téléphonique mobile en Algérie, décerné par la plate-forme spécialisée Ookla, Chawki Boukazni précisera qu'«à l'étranger, nous ne sommes pas des ambassadeurs de Mobilis seulement, mais les ambassadeurs de l'Algérie entière», soulignant que «cette consécration est le couronnement des efforts consenti en collaboration avec nos partenaires dans toute l'Algérie». Et d'ajouter que «nous avons matérialisé, le mois de février dernier, une autre reconnaissance pour la meilleure couverture».