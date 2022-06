Aucun relâchement n'est concevable. «La qualité et la disponibilité du réseau dans toute la région seront mises sous surveillance permanente, en H24 et 7j/7». Telle est la nouveauté apportée par le partenaire technologique des Jeux méditerranéens 2022, Mobilis. Cet opérateur vient de lancer un centre technique dédié exclusivement à cette mission, et ce dans le cadre de cet événement historique. Ce centre technique, doté des meilleurs moyens et de haute facture, vient d'être inauguré. Lors des essais, dans lesquels les meilleures technologies et des applications neutres ont été utilisées, l'on a procédé à la vérification de la qualité du réseau Mobilis, à travers une tournée organisée dans la ville. Les résultats ont été concluants. Le verdict est sans appel: ces résultats traduisent inexorablement la détermination de Mobilis à offrir les meilleurs services aux Oranais et à leurs hôtes, constitués essentiellement de sportifs et des touristes arrivant en grand flux, ces derniers jours. Dans son communiqué, Mobilis indique qu'il est «fidèle à son engagement pour un service répondant aux standards internationaux». «Mobilis, partenaire technologique des Jeux méditerranéens, ne ménagera aucun effort pour concourir à l'aboutissement de cet important événement», est-il souligné. Dans le cadre du soutien des entreprises nationales à cette rencontre sportive, le COJM et l'aciérée algéro-turque Tosyali ont ratifié une convention portant sur la promotion et la réussite des JM. La convention a été signée par le commissaire des JM, Mohamed Aziz Derouaz et un membre du conseil d'administration Tosyali, Alp Topcuoglu, en présence du président du conseil d'administration du complexe, Fouad Tosyali. Derouaz a souligné que «cette convention démontre la forte volonté du complexe Tosyali de contribuer à la réussite de cet événement sportif méditerranéen, au développement et à l'accompagnement de l'industrie du pays», ajoutant que «les projets réalisés et ceux programmés par le complexe sidérurgique Tosyali ouvriront un nouvel horizon à l'industrie nationale, devant permettre d'augmenter le taux d'intégration, aux côtés de ce qui a été réalisé par l'Algérie depuis l'indépendance». «Les JM sont un moyen pour faire montre du soutien de la société à l'Algérie et à la ville d'Oran à travers sa contribution à la réussite de ce rendez-vous méditerranéen, qui sera gravé dans l'histoire des JM», a-t-il mis en avant. Topcuoglu a, lui, affirmé que son entreprise «s'est entièrement engagée pour la réussite de cet évènement et a contribué à la promotion de l'image de l'Algérie, de sa jeunesse et de la richesse de son patrimoine culturel et naturel». «Tosyali a un devoir et une responsabilité de participer et contribuer à toutes les initiatives au profit du développement économique, social et culturel du pays», a-t-il déclaré, ajoutant que «l'Algérie adressera, à travers cet événement sportif, un message de paix, de fraternité, de solidarité et d'ouverture sur les différentes cultures». À moins d'une semaine avant le coup d'envoi officiel de la rencontre sportive méditerranéenne, la ville d'Oran vit au rythme des dernières retouches.