L'équipe nationale a aligné sa vingt-septième (27) rencontres sans défaite, en s'imposant avec brio en match amical contre la Tunisie (2 à 0), ce vendredi 11 juin 2021 au stade Hamadi AGUERBI de Radès, à Tunis.

L'Algérie est devenue ainsi, l'équipe africaine la plus performante au cours de cette dernière décennie, après avoir atteint toutes compétitions confondues, la barre des 27 matchs successifs sans défaite, effaçant du même coup la Côte d'Ivoire (invaincus 26 matchs entre 2010 et 2013) des tablettes africaines.

Le record africain est désormais officiellement battu par nos guerriers, après avoir battu jeudi et dimanche dernier à Blida, respectivement la Mauritanie (4-1) et le Mali (1-0), pour enfin, s'imposer avec l'art et la manière devant son homologue tunisienne sur le score de 2-0.

Mobilis félicite nos Fennecs pour ce nouveau sacre grandiose et mérité, qui restera gravé dans les annales de l'histoire du football algérien et aAfricain.

One, Two, Three - Viva l'Algérie!

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!