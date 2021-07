Mobilis, partenaire de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) lors de Coupe de la Confédération africaine de football 2021. Les Canaris animeront, leur 8e finale continentale et défieront les Marocains du Raja de Casablanca dans un derby maghrébin, ce 10 juillet à 20h00, au stade de l'Amitié Général-Mathieu-Kérékou de Cotonou (Bénin). La JSK, 19 ans après sa dernière consécration africaine, compte ainsi, décrocher sa 8e étoile africaine et sa 4e coupe de la CAF, après ceux remportées trois années de suite en 2000, 2001 et 2002. Pour rappel, les Jaune et Vert ont validé dimanche 27 juin, leur billet pour cette finale continentale, en battant les Camerounais de Coton Sport (3-0) à Alger, tandis que le Raja de Casablanca s'est difficilement qualifié face aux Égyptiens du FC Pyramides grâce aux tirs au but: 5-4. Mobilis, 1er partenaire du sport en Algérie, encourage les enfants du Djurdjura lors de cette finale africaine et leur souhaite de revenir avec le trophée africain.

Bon courage et bonne chance aux Canaris.