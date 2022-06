Le P-DG de l'opérateur «Mobilis Communications»,Chawki Boukhazani, a affirmé à Oran, que son entreprise a passé avec succès le test de faire d'Oran la meilleure ville en Afrique du Nord en matière de prestations haut débit, à l'occasion des Jeux méditerranéens. Lors d'une rencontre avec la presse au cours de laquelle il a présenté la stratégie et les objectifs futurs de l'entreprise, Chawky Boukhazani a indiqué qu'Oran, qui accueille la 19e édition des JM, se classe désormais au premier rang dans la région en termes de services de réseau et de haut débit, grâce à la mobilisation de l'opérateur historique avec ses travailleurs, cadres et partenaires et à leur tête la société Huawei Algérie. «Une journée après l'ouverture des JM où Mobilis est le sponsor d'or, nous nous sommes assurés que nous avons passé avec succès l'un des examens les plus difficiles, celui d'assurer la qualité du réseau en termes de couverture et de débit au moment du pic enregistré hier samedi, qui a vu un grand nombre d'utilisateurs, y compris des visiteurs et des invités, des athlètes et des citoyens», a-t-il déclaré. «Nous avons réussi à assurer un service de qualité à travers le projet que Mobilis Oran a réuni avec son partenaire stratégique Huawei Algérie, comme un projet modèle qui a été achevé en une période ne dépassant pas 6 mois», a-t-il ajouté. À ce propos, il a précisé que «la stratégie de Mobilis consiste principalement à fournir un réseau de qualité et de débit répondant aux aspirations du client, ce qui a été assuré à Oran grâce à la sortie cette année d'un nouveau bouquet de fréquences au profit des opérateurs de téléphonie mobile en Algérie (2 300 MHz), ce qui a permis l'utilisation des nouvelles technologies, ayant permis d'assurer un meilleur flux aux utilisateurs». «Mobilis a été le premier à profiter de cette nouvelle bande de fréquences et à investir afin d'acquérir les équipements nécessaires à celle-ci, car il a démontré son engagement à investir dans la technologie afin d'améliorer la qualité et le débit en Algérie», a souligné le P-DG de l'entreprise.