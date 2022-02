L'ES Sétif entamera, aujourd'hui, son aventure en phase des poules de la Ligue des Champions, en défiant Horaya Conakry sur la pelouse de son stade fétiche, le stade Général Lansana-Conte, dans son groupe «B», où figurent également, les Marocains du Raja de Casablanca et les Sud-Africians d'AmaZulu. Ainsi, et juste après sa dernière défaite en championnat, face à l'USM Alger (0-1), l'ESS s'est envolée en direction de Conakry où l'équipe est appelée à disputer ce match à partir de 17h. La CAF a désigné un quatuor du Burundi pour diriger cette rencontre. Ce quatuor est conduit par Pacifique Ndabihawenimana qui sera assisté de Emery Niyongabo et Pascal Ndimunzigo. Les joueurs du coach tunisien, Nabil Kouki, auront fort à faire dans ce déplacement périlleux à Conakry devant le Horoya, qui vient d'enregistrer sa 9e victoire de rang en championnat de Guinée, qui lui a permis de conforter sa position de leader avec un total de 35 points, à 8 longueurs de son dauphin Milo. Pour bien préparer cette rencontre, les Sétifiens ont rejoint la capitale, Alger, dimanche, pour un stage au cours duquel ils ont été soumis par le staff technique à quelques ateliers lors des deux séances d'entraînement qu'ils ont eues, respectivement, au stade de Ben Aknoun, mardi, et mercredi sur la pelouse d'un des terrains du CTN de Sidi Moussa. Le coach Kouki sera privé de pas moins de 3 joueurs cadres de l'équipe. Il s'agit de l'attaquant Zoubir Motrani qui souffre du dos, le latéral gauche Belkacem Brahimi qui est blessé à la cuisse et enfin de l'attaquant Abdelmoumen Djabou qui ne sera aligné avec le groupe qu'au retour de l'équipe de la Guinée. De plus, Benayad est suspendu, alors que Ferahi et Ali Larbi ne sont pas encore qualifiés pour cette compétition continentale. De son côté, Aymen Belaïd, le milieu de terrain défensif, a quitté le lieu de résidence de l'Entente à Alger en raison de douleurs au ventre. Plus important encore, le même joueur a avoué à ces coéquipiers qu'il ne pense plus revenir au sein de l'équipe, dans la mesure où le coach Kouki l'a écarté de ses calculs et ça ne serait pas du tout une surprise si le joueur demandait finalement à être libéré. Les fans de l'ES Sétif croient en les capacités de leurs joueurs de revenir avec un bon résultat de ce déplacement périlleux, afin d'aborder la suite de la compétition dans les meilleures conditions possibles. Dans l'autre match de cette poule, les Marocains du Raja Casablanca, détenteurs de la coupe de la Confédération, auront une belle occasion de remporter leur 1er match à domicile face aux Sud-Africains d'Amazulu FC.