Après une première manche à Alger, ratée par les Sétifiens, ces derniers abordent, vendredi soir à 22h, le match retour des quarts de finale de la Champions League africaine. Ils défieront, au stade de Radès, l'ES Tunis, à partir de 22h. les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge au stade du 5-Juillet.

Ce vendredi soir, les gars des Hauts-Plateaux savent que leur mission ne sera pas une sinécure, face à un habitué de la compétition, qui sera poussé par des milliers de ses supporters.

À cette occasion, le représentant algérien sera drivé par son nouvel entraîneur, le Serbe Darko Novic, qui a entamé ses fonctions avec sa nouvelle formation, dimanche dernier. Novic, faut-il le rappeler, est venu remplacer le Tunisien Nabil Kouki, limogé en février dernier.

Détenteur d'une licence Pro UEFA, il était resté sur une expérience chez le club saoudien d'Al-Batin (Div.1), où il avait été chargé d'assurer l'intérim. Auparavant, il avait assuré aux destinées techniques de l'équipe qatarienne d'Al-Shamal (octobre 2018 - juillet 2020). Avant d'engager les services de Novic, la direction de l'ESS a confié l'intérim à l'entraîneur de la réserve Réda Bendriss, qui a réussi à mener les coéquipiers du capitaine Akram Djahnit aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Bendris a accepté de rester dans le staff technique et, ainsi, aider Novic dans sa nouvelle mission. Bendris sera, donc, d'un grand apport à Radès pour le nouveau coach étant donné que c'est lui (Bendris) qui connaît le mieux l'effectif. En cas de qualification, l'ESS rencontrera en demi-finale le vainqueur de l'autre quart de finale entre les Égyptiens d'Al-Ahly et les Marocains du Raja Casablanca (2-1 pour Al-Ahly à l'aller, ndlr).