La sélection tunisienne de football, dont 60% des joueurs font partie de la sélection A, rencontrera, aujourd'hui, à 16h en finale de la Coupe arabe, son homologue algérienne, dont l'effectif est composé de 34% seulement de la sélection A. Pour arriver à cette rencontre finale de la 10e édition de cette compétition, qui se déroule depuis le 30 novembre dernier au Qatar, la sélection tunisienne a remporté une éclatante victoire face à la Mauritanie (5-1). Et paradoxalement, elle a été battue lors de la seconde journée par la sélection syrienne (0-2). Pour terminer cette phase des poules, les joueurs tunisiens ont pris le meilleur face aux Emirats arabes unis qu'ils n'ont réussi à battre que sur la plus petite des marges. En quarts de finale, les joueurs de la Tunisie ont eu beaucoup de difficultés à battre la coriace sélection d'Oman (2-1). En demi-finale, et devant l'Egypte, les Aigles de Carthage ont bataillé dur. En première mi-temps, les Tunisiens affichaient de bonnes dispositions, mais ne réussirent pas à concrétiser les différentes occasions qu'ils se sont procurées. En seconde période, les Egyptiens prennent en main le milieu de terrain et font souffrir les joueurs du coach Kebaïer. La bataille a été particulièrement féroce et l'enjeu a pesé lourdement sur les jambes des 22 acteurs, ce qui explique le manque criard d'occasions nettes de scorer de part et d'autre. Au début de la 2e mi-temps, un penalty a été sifflé en faveur de la Tunisie (59'), suite à un duel engagé entre Ben Romdhane et Hegazy. Après consultation de la VAR, l'arbitre a refusé celui-ci. Les deux sélections s'acheminaient vers la prolongation, mais dans l'ultime minute du temps additionnel, Msakni a été fauché et obtient un coup franc près de la zone des 18 years. Sliti botte la balle et Souliya trompe son propre gardien, envoyant la Tunisie en finale (90'+5). Et c'est ainsi que la Tunisie retrouvera cet après-midi l'Algérie, dans un choc maghrébin ouvert à tous les pronostics et qui sera joué sur des détails, comme c'est le cas régulièrement dans ce genre de match où il faut bien un vainqueur et un vaincu. A noter, enfin, que le vainqueur du tournoi empochera une prime conséquente de 5 millions de dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, tandis que le 3e et le 4e percevront respectivement 2 et 1,5 millions de dollars. La «petite finale» opposera l'Egypte au Qatar, à partir de 13h.