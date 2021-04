La visite de Barcelone en Liga à l'Estadio Alfredo di Stéfano aujourd'hui verra le grand Lionel Messi participer à son 45e carrière clásico contre le Real Madrid... et ce pourrait être son dernier. Messi, qui a tenté de quitter le Barça l'été dernier avant de, finalement, rester au Camp Nou, est en rupture de contrat à la fin du mois de juin et n'a pas encore confirmé s'il avait l'intention de renouveler son contrat ou de mettre un terme à son séjour de 17 ans dans l'équipe première des Blaugrana. Depuis sa première apparition contre Madrid, le 19 novembre 2005 - une victoire 3-0 du Barça inspirée par Ronaldinho au Bernabéu dont on se souvient principalement pour les applaudissements des supporters locaux pour le Brésilien - Messi a accumulé quelques records de clásico, et est prêt à en ajouter un autre ce week-end. Ayant déjà marqué plus de buts - 26 - et fourni plus de passes décisives - 14 - que tout autre joueur de l'histoire du clásico, l'Argentin est prêt à égaler Sergio Ramos en tant que créateur d'apparences le plus élevé de l'histoire du duel, le capitaine de Madrid étant incapable de figurer au Di Stéfano en raison d'une blessure au mollet. Les buts de Messi dans le clásico dépassent de loin ceux des autres meilleurs buteurs du jeu, les légendes madrilènes Alfredo di Stéfano et Cristiano Ronaldo, qui ont tous deux réussi 18 à l'époque au Bernabéu. Messi partage également le record du plus grand nombre de coups du chapeau du clásico: avec Jaime Lazcano, Santiago Bernabéu, Paulino Alcántara et Ferenc Puskas, il est l'un des cinq hommes à avoir réussi deux tripl»s dans le match. Au cours de sa carrière, seuls trois clubs - Séville (38), l'Atletico Madrid (32) et Valence (28) - ont concédé plus de buts à Messi que le Real Madrid.