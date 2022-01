«En ce moment, Messi n'est pas heureux à Paris.» Cette phrase a tonné, ce mardi soir sur le plateau d'El Chiringuito. «Il n'est pas aussi heureux comme il peut l'être à Barcelone, tout simplement car il n'a pas les mêmes possibilités.» L'information n'a pas de quoi étonner, car elle revient régulièrement dans les médias espagnols mais forcément cela interroge sur l'état de forme de l'Argentin. Alors qu'il va avoir le temps de bien s'entraîner au Camp des Loges durant les prochains jours, car laissé au repos par l'Argentine, l'ancien Barcelonais va devoir cette fois faire sans ses partenaires de la sélection au quotidien. Car Di Maria et Paredes sont, quant à eux, appelés par leur sélectionneur à disputer les matchs de qualification à la Coupe du monde contre le Chili (28 janvier) et la Colombie (2 février). On l'a déjà appris par le passé, la Pulga est très discrète au sein de l'effectif et reste essentiellement avec la diaspora argentine. En revanche, il n'y a rien à lui reprocher sur le côté professionnel, même s'il dit avoir été surpris par la dimension physique de la Ligue 1. Cela se traduit d'ailleurs au niveau statistique puisqu'il n'a marqué qu'un seul but en 12 matchs de championnat, contre déjà 5 en Ligue des Champions. De retour à Barcelone, ces dernières heures, pour s'en aller fêter l'anniversaire de Xavi, son ancien coéquipier et désormais entraîneur blaugrana, Messi est de nouveau à la Une des médias en Catalogne. Ce voyage, même express, n'est pas anodin, selon la presse sur place. Et Lobo Carrasco, l'ancien joueur du Barça, devenu consultant sur El Chiringuito de surenchérir. «Je vois des indices importants pour que Messi revienne.»