L'international argentin, Lionel Messi, qui a été touché à la cheville droite la semaine dernière, a inquiété les supporters de l'Albiceleste, mais il a tenu à réconforter ses fans en affirmant à la veille du premier match de son équipe face à l'Arabie saoudite, en conférence de presse qu'il se sentait très bien physiquement. Les supporters argentins croient tellement en ce septuple Ballon d'or pour remporter le dernier trophée qui manque à son immense collection, huit ans après avoir échoué en finale face à l'Allemagne (0-1, a.p). Mais, personne ne se doutait que Renard, sélectionneur de l'Arabie saoudite avait très bien étudié le jeu de la sélection argentine, tout en «fermant «le jeu sur son capitaine Messi, au point, où, après avoir mené au score dès la 10e minute du jeu, sur penalty de ce même Messi, la réaction des Saoudiens a été très courageuse pour tenir la mi-temps en accusant ce but en retard. Mais, de retour des vestiaires, c'est une toute autre sélection saoudienne qui malmène l'Argentine avec son «Messi». Il fallait bien voir le visage de Lionel à la fin de la rencontre pour comprendre toute sa frustration d'avoir été incapable de renverser le score après les deux buts saoudiens de Al-Shehri (48') et Al-Dossari (53'). D'aucuns férus du football ne pensait une seule minute que Messi et l'Argentine seraient battus par une sélection saoudienne dont peu d'amoureux du football connaissent son jeu qui a été bien caché par ce sélectionneur français, du nom de Hervé Renard qui, après avoir marqué l'histoire avec la Zambie puis la Côte d'Ivoire, vient, une fois de plus, d'écrire une autre ligne en «or «avec cette victoire retentissante de l'Arabie saoudite contre l'Argentine. Bien que cette défaite ne soit pas systématiquement une élimination de l'Argentine dans cette compétition,, force est de reconnaître que sur le plan mental c'est un très grand coup pour les Argentins. Après cette première défaite dans le premier match, Messi a débuté le Mondial-2022 de la pire des manières avec l'Argentine. Dans la touffeur du stade de Lusail, les téléspectateurs du monde entier ont pu assister d'une mi-temps à l'autre à une prestation digne de «Docteur Lionel et Mister Messi», tantôt efficace tantôt l'ombre de lui-même. Réagissant en zone mixte, le capitaine argentin avoue que «C'est un coup très dur. On ne s'attendait pas à débuter de cette manière. C'est une défaite qui fait mal, mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes.» Ainsi, Lionel Messi a beau disputer, à 35 ans, sa 5e et probablement dernière Coupe du monde, il n'a jamais réussi à se montrer décisif dans les matchs à enjeu, l'exemple le plus frappant étant la finale en 2014 contre l'Allemagne (1-0 a.p.), alors qu'il n'avait jamais été aussi prêt de soulever le trophée le plus convoité de la planète foot. Pis encore, en sept matchs à élimination directe, il n'a pas inscrit le moindre but, signe d'une fébrilité dans les grands moments avec la sélection. Souffrant de la comparaison avec la légende Maradona, l'idole de tout un peuple et Champion du monde 1986, Messi n'a remporté avec la sélection argentine qu'une seule Copa America, en 2021, et l'honorifique Finalissima opposant le champion d'Europe au champion d'Amérique du Sud, en juin dernier contre l'Italie (3-0), en étant élu homme du match. Les fans de l'Argentine de Messi espèrent que leur capitaine et ses compatriotes vont se ressaisir dans les prochains matchs et montrer que cette défaite surprise face à l'Arabie saoudite n'est qu'un simple accident de parcours...