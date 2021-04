L'attaquant de la JS Saoura, Billel Messaoudi, auteur d'un but dimanche soir sur penalty, lors de la défaite concédée à Alger face au CR Belouizdad (1-2), a creusé l'écart en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 avec 11 buts. Messaoudi (23 ans) compte désormais deux buts d'avance sur son poursuivant Mohamed Amine Amoura (ES Sétif) qui totalise 9 réalisations. Le duo de tête est talonné de près par Hamza Belahouel (CR Belouizdad) et Hicham Khalfallah, qui comptent 8 buts chacun. Khalfallah qui évoluait à l'O Médéa durant la première partie de la saison, a rejoint le CRB lors du mercato d'hiver. Mention spéciale pour l'attaquant international libyen de la JS Kabylie Abdusalam Tubal, qui s'est distingué en signant un triplé (42', 57' et 81'), lors de la large victoire de son équipe en déplacement face à l'USM Bel Abbès (5-0).