L'attaquant international A' de la JS Saoura, Billel Messaoudi, auteur d'un but samedi lors de la victoire décrochée à domicile face à la JSM Skikda (3-0), a creusé l'écart en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 de football en atteignant la barre des 17 réalisations, à l'occasion de la 26e journée. Titularisé, Messaoudi a cédé sa place en seconde période pour cause de blessure. Selon la page officielle Facebook du club, «le joueur sera soumis à des examens approfondis pour connaître avec exactitude la nature de sa blessure et la période de son indisponibilité». Messaoudi compte quatre buts d'avance sur son poursuivant direct, Mohamed Amine Amoura (ES Sétif). Ce duo de tête est suivi par trois joueurs qui occupent conjointement la 3e place avec 11 buts chacun. Il s'agit de Samy Frioui (MC Alger), Hicham Khalfallah (O Médéa puis CR Belouizdad) et Amir Sayoud (CR Belouizdad).