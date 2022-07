Dimanche dernier, l'équipe libyenne s'est imposée face à son homologue libanaise 2-0 dans le cadre de la Coupe arabe des U20. À l'issue de ce succès, la Libye rejoint à la première place l'Algérie, exempte de cette 2e journée, avec 3 points chacun. Le Liban, éliminé après deux défaites en autant de matchs, ferme la marche avec 0 point. La délégation de l'équipe algérienne a suivi de plus près la rencontre Libye - Liban. Le sélectionneur national, Mohamed Lacette, qui a suivi au même titre que ses joueurs ce second match du groupe C, pense que «la Libye est un adversaire à prendre au sérieux». «Sa victoire face au Liban est méritée. Ils ont produit du beau jeu, surtout en 2e mi-temps. La différence s'est faite sur le plan physique. Les Libanais avaient déjà un match dans les jambes et manquaient d'expérience dans ce genre de compétition», a-t-il dit. Sur ce qui a été observé au cours de ce tournoi, Lacette est persuadé que «toutes les équipes sont à prendre au sérieux, plus particulièrement la Libye». «À mon avis, dans ce genre de confrontations, il n'y a pas de place aux calculs, on joue pour la gagne», indique encore le driver des Verts. Le sélectionneur national est pleinement satisfait des conditions de travail à Abha comme il se plaît de n'avoir aucun blessé dans son effectif où il règne une bonne ambiance: «Les joueurs vivent bien la compétition, ils sont bien concentrés, disciplinés et surtout déterminés à aller au bout de l'aventure.» En définitive, la sélection nationale U20 n'a d'autre alternative que de battre la Libye pour éviter tout calcul. 18 pays prennent part à cette 8e édition, scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le dimanche 31 juillet. Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 août tandis que la finale se jouera le samedi 6 août (19h00).