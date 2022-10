Des bijoux! C'est le moins que l'on puisse dire des nouveaux stades que l'Algérie vient de construire. Après le stade Miloud Hadefi d'Oran, ils ont découvert, ces derniers jours, les merveilles que sont les stades de Baraki, Tizi Ouzou et Douéra. Les deux premiers cités sont tellement beaux qu'ils ont laissé un goût amère chez le voisin de l'Ouest. Certaines pages marocaines se les sont attribués en les présentant comme se trouvant dans leur pays. Quoi qu'il en soit, le prochain CHAN-2022 qu'organisera l'Algérie en janvier prochain devrait faire découvrir aux yeux du monde les nouveaux bijoux de l'Algérie nouvelle! Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réussi son pari en confiant ces gigantesque projet au ministre de l'Habitat, Tarek Belaribi. Ce dernier a réussi en un laps de temps record à finir ces projets en souffrance depuis des années. Aujourd'hui, le constat est là. L'Algérie dispose de stades qui n'ont rien à envier à ceux que l'on voit chaque week-end dans les championnats européens. Cela fait vraiment honneur à l'Algérie du «sport». À noter qu'avant-hier, le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué, une visite d'inspection au nouveau stade de Baraki. Cette visite du ministre a coïncidé avec la mise en marche, pour la première fois, des systèmes électroniques de ce bijou aux normes mondiales qui s'apprête à accueillir ses premières rencontres de football à l'occasion du CHAN Algérie 2023. Ainsi, pour la première fois, le stade de 40 000 places a ouvert ses portes aux médias.

«Après avoir parachevé les travaux, nous avons voulu partager avec la presse la mise en fonction du système intelligent du stade qui a parfaitement fonctionné. Cela constitue la dernière étape avant la réception du projet. Aujourd'hui, je vous confirme que le stade sera prêt dans un délai ne dépassant pas deux semaines», a déclaré Belaribi. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant! Le ministre Belaribi a annoncé que l'Algérie se lancera, en 2023, dans la construction de quatre autres nouveaux stades à Constantine, Annaba, Ouargla et Bechar, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. «Ces futures enceintes sportives viendront s'ajouter, aux stades réceptionnés récemment (le stade d'Oran) ou en passe d'être réceptionnés (Douéra, Tizi Ouzou)», a-t-il souligné. Abordant le cas des stades encore en construction, en l'occurrence ceux de Tizi Ouzou et de Douéra, Belaribi a déclaré que «le stade de 50 000 places de Tizi Ouzou est en phase d'être réceptionné. Nous avons achevé les aménagements extérieurs dans des délais record. Mille ouvriers travaillent actuellement au rythme 3x8 pour parachever tous les travaux restants. Selon nos prévisions, nous devrions le réceptionner en fin d'année ou au plus tard au début de l'année 2023», a déclaré le ministre de l'Habitat. Quant au stade de Douéra, le ministre ajoute que «les travaux ont été parachevés à hauteur de 80%. On compte terminer les aménagements VRD prochainement. La prochaine étape consistera à placer les chaises et la pelouse. Nous allons mettre tous les moyens pour réceptionner ces stades quasiment à la même période», a conclu Belaribi.

L'Algérie qui aspire à organiser la CAN 2024 de football, retirée à la Guinée, dispose d'un dossier des plus solides avec une quinzaine de stades de très haut niveau. En plus des autres infrastructures de bases. Alors la prochaine fête du football africain se tiendra- t-elle à Alger? Aux responsables de la FAF de faire le nécessaire...