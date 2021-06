«Une qualification méritée» a estimé Denis Lavagne, entraîneur de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), qui s'est qualifiée en finale de la coupe de la ligue, mercredi à Tizi Ouzou (1-0) face au WA Tlemcen (WAT). «C'est une qualification méritée au vu de l'ensemble du parcours qu'on a réalisé, tout au long de la compétition, maintenant, il nous reste à tout faire pour remporter la coupe», dira-t-il lors d'un point de presse à l'issue de la rencontre jouée au stade du 1er-Novembre. Revenant sur la rencontre, Lavagne dira qu'il s'attendait à la «résistance» affichée par l'adversaire qui a adopté un jeu défensif. «On savait que ça allait être difficile et qu'on allait rencontrer de la résistance, car l'adversaire, qui a adopté un jeu défensif, est aussi une bonne équipe qui a réalisé de bonnes performances et qui a battu de grandes équipes», a-t-il reconnu. Toutefois, les Jaune et Vert ont su aborder la rencontre à leur «faveur, être patient et faire courir l'adversaire pour se créer des occasions et cela a payé, au final», a-t-il soutenu. S'agissant de la finale face au NC Magra, Lavagne soutiendra qu'«une finale c'est toujours particulier» et qu'il faudrait «réussir à gérer les émotions lors de cette rencontre et de savoir jouer à notre meilleur niveau», affirmant qu'à ce niveau «tout est possible». «Nous allons aligner ceux qui seront au mieux de leur forme, ce jour-là, et qui aurait bien récupéré d'ici là», dira-t-il en soulignant que la JSK est engagée en compétition africaine et devra aussi disputer un match retard en Championnat national.