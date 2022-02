Le milieu de terrain, Islam Merili, (ASO Chlef) s'est engagé pour 2 ans et demi avec l'USM Alger, a annoncé, ce mardi, le club algérois de Ligue 1 de football. «Islam Merili, en provenance de l'ASO Chlef, a signé un contrat de 2 ans et demi avec l'USM Alger», a écrit le club algérois sur sa page officielle Facebook, avec une photo du joueur en compagnie du président Djelloul Achour et le manager général Hocine Achiou. Merili (23 ans) qui a disputé 9 matchs, cette saison, avec l'ASO Chlef, rejoint son ex-coéquipier Brahim Benzaza au sein des Rouge et Noir. Avec un bilan de 8 victoires, 6 nuls et 3 défaites, l'USM Alger (30 points) a bouclé la phase aller de la Ligue 1 à la 3e place du classement occupée, conjointement, avec l'ES Sétif, à 6 points du leader, le CR Belouizdad.