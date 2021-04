Et de quatre pour la lutte algérienne! Après Adem Boudjemline (97 kg), Abdelkrim Fergat (60 kg) et Bachir Sid Azzara (87 kg), Abdelmalek Merabet a lui aussi assuré sa participation aux jeux Olympiques de Tokyo. Une qualification bien méritée pour cet athlète, dont l'entrée en matière dans ce tournoi a été ratée. Pour son premier duel, Merabet s'est s'incliné face au Tunisien, Souleymen Nasr (0-8), avant de se racheter de fort belle manière en dominant, coup sur coup, le Sud-Africain Gert Cornelius, Johannes Coetzee (10-2) et le Marocain Mouad Lachkar (9-1). Merabet devient ainsi le

27e Algérien (10 disciplines) officiellement qualifié pour le plus important évènement sportif, prévu du 23 juillet au 8 août prochain à Tokyo (Japon). De leur côté, Abd Elkrim Ouakali (77 kg) et Hichem Kouchit

(130 kg) ne seront pas du voyage. Ces derniers ont raté l'occasion de valider leurs tickets pour la capitale japonaise. Le premier a été battu en demi-finale par le Tunisien Lamjed Maafi, tandis que le second a été dominé par l'autre Tunisien, Amine Guennichi.