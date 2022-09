Le WA Tlemcen, relégué en Ligue 2 de football, peine pour délivrer sa licence à son nouvel entraîneur Boualem Menkour en raison de son échec à résilier le contrat de son ex-coach Sid Ahmed Slimani, a-t-on appris de ce club de l'ouest du pays. Les négociations avec Slimani, dont le contrat court encore jusqu'en juin 2023, se poursuivent dans l'espoir de trouver un terrain d'entente pour conclure une séparation à l'amiable entre les deux parties, ajoute-t-on de même source. Sid Ahmed Slimani avait rejoint la formation des «Zianides» en milieu de l'exercice passé, mais sans parvenir à lui éviter la descente au deuxième palier. L'éviction du président du club, Rachid Meliani, cet été, par les membres de l'assemblée générale des actionnaires, a été suivie par le limogeage de l'entraîneur Slimani, rappelle-t-on. Outre ce dossier qui taraude les esprits des dirigeants du WAT, ces derniers ont également déclenché une course contre la montre pour qualifier leurs six nouveaux joueurs avant la première journée du championnat le week-end prochain. Cela passe par le paiement des dettes du club envers d'anciens joueurs ayant eu gain de cause auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Une mission «délicate», explique-t-on de même source. Ayant connu un départ massif de ses joueurs de la saison passée, le «Widad» devra affronter le MCB Oued Sly, pour le compte de la première journée du championnat, avec un effectif composé essentiellement des éléments de la catégorie des moins de 21 ans. L'équipe sera aussi privée des services de son nouvel entraîneur qui sera absent pour honorer ses engagements avec la sélection de Madagascar des moins de 23 ans, actuellement en stage, souligne-t-on.