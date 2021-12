Selon plusieurs sources, la Confédération africaine de football réfléchit de plus en plus à reporter la CAN-2021 (reportée à 2022, Ndlr) programmé le mois prochain au Cameroun. La propagation du variant Omicron sur le continent africain et la difficile organisation pour cette édition en sont les principales causes.

L'Angleterre est durement touché par une nouvelle vague de cas de Covid-19 et surtout les clubs font tout pour pouvoir garder leurs joueurs sur le territoire anglais.

Un départ pour la CAN augmenterait les risques de contagion, mais surtout chaque joueur parti disputer la CAN, devrait donc effectuer une période d'isolement à son retour de l'autre côté de la Manche.

Ce qui veut donc dire une absence prolongée pour les clubs anglais... Le site spécialisé Koora citant une source au sein de la CAF affirme que le report de cette CAN pour l'été prochain est l'une des solutions proposées pour sortir de la crise d'indisponibilité des stades camerounais.

«Il y a un des stades de cette CAN qui n'a pas de projecteurs, en plus de plusieurs imperfections qui reflètent le manque de préparation du Cameroun comme c'est prévu», affirme la même source.

Et d'ajouter: «Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait pression pour que le tournoi n'ait pas lieu le mois prochain, afin d'éviter un affrontement avec les clubs européens sur la question du départ des joueurs professionnels pour les équipes nationales.»

Par ailleurs, cette source a révélé qu' «il existe une autre tendance faisant état d'organiser cette coupe d'Afrique des nations avec des joueurs locaux uniquement, sans faire appel aux éléments professionnels». Cela fait quelque temps que la CAN représente une nouvelle crise dans son conflit avec la Coupe du monde des clubs de la FIFA, qui se déroulera aux Emirats arabes unis. Les responsables du club égyptien d'Al Ahly ont exhorté leur Fédération à faire pression pour avancer la CAN d'une semaine, étant donné qu'Al Ahly devrait se rendre à la Coupe du monde des clubs, le 3 février 2022.

Ainsi, depuis longtemps, Al Ahly essaie de faire avancer la CAN du 9 janvier au 3 janvier, pour permettre à ses joueurs de participer aux deux tournois, mais une telle décision aurait un impact majeur dans le monde entier. A titre d'exemple, en Angleterre et précisément en Premier League, Liverpool devrait se rendre à Chelsea le 2 janvier et devrait le faire sans Mohamed Salah et Sadio Mane, tandis que les hommes de Thomas Tuchel perdraient également le gardien Edouard Mendy si le tournoi était avancé.

De son côté, Arsenal devrait également affronter Manchester City le jour du Nouvel An et serait probablement sans Thomas Partey, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe et Mohamed Elneny pour le match si la date était modifiée. Aucune décision n'a pour l'instant été transmise aux différentes sélections mais il se pourrait bien que la CAN 2022 soit tout simplement reportée, voir carrément annulée.

Il faudra alors attendre juin 2023 et l'édition en Côte d'Ivoire pour assister à une nouvelle CAN et enfin savoir si l'Algérie conservera son titre ou non...