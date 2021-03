Les actionnaires de la SSPA/JSK, qui s’opposent à la gestion du président Chérif Mellal et son conseil d’administration, ont procédé, hier, à la destitution de ce dernier et son remplacement par un autre, présidé par l’actionnaire Yazid Yarichène. Cela a eu lieu à l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire convoquée par le Club sportif amateur (CSA) et son nouveau patron, Djaâfar Aït Mouloud. Cependant, ce nouveau coup de force des actionnaires ne signifie pas encore que Mellal n’est plus président du conseil d’administration, puisque le procureur de la République doit valider les travaux de cette AGEx avant de procéder à l’installation de Yarichène. Cela est intervenu au lendemain de la conférence de presse animée par l’avocat du club, Tayeb Boughazi, qui avait qualifié cette AGEx

d’« illégale ». C’est la deuxième procédure de destitution engagée par le CSA contre Mellal, puisque la première, introduite au mois de janvier dernier, avait été déboutée après l’annulation de l’ordonnance rendue le 18 janvier portant, désignation d’un huissier de justice pour convoquer une AGEX des actionnaires.