La nageuse Amel Melih a remporté samedi la finale du 50 m nage libre au meeting de Saint-Etienne (France) en grand bassin, avec un chrono de 25.38, réalisant au passage un nouveau record d'Algérie qu'elle avait battu lors des séries de qualification disputées la matinée en 25.54. En finale A, Melih a devancé les deux Françaises Lucie Vasquez (27.27) et Julie Boutine (27.46). La nageuse algérienne a amélioré de 16 centièmes de seconde le record qu'elle avait réalisé, la matinée, lors des séries de qualification. Au mois de mars dernier, son record s'établissait à 25.74, réalisé à l'Open de Marseille. Amel Melih a pu ainsi réaliser les minimas B de qualification aux JO de Tokyo qui est de 25.51, malheureusement le meeting de Saint Etienne n'est pas qualificatif aux JO de Tokyo. L'Algérienne de 27 ans devra ainsi patienter et participer, fin mai, au meeting de Nostrom et au championnat de France en juin prochain, deux rendez-vous qualificatifs aux jeux Olympiques de Tokyo. Pour rappel, trois Algériens ont réalisé les minimas pour les JO pour le moment. Il s'agit d'Oussama Sahnoune (minima A sur 50 et 100 m nage libre), Jaouad Syoud (minima B sur 200m 4 nages, 100 et 200m papillon) et Abdellah Ardjoune (minima B sur 100 et 200m dos).