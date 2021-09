Le coach, Kamel Bouhellal, s'est officiellement engagé avec le WA Tlemcen dont la direction s'efforce de lever l'interdiction de recrutement, afin d'enregistrer ses nouvelles recrues, a indiqué le président du club. «Bouhellal a signé son contrat avec le WAT pour une durée d'une année. Nous espérons réaliser un parcours honorable sous sa houlette, après la saison très délicate que nous venions de vivre», a déclaré Rachid Meliani à l'APS. Le Widad avait attendu la dernière journée du championnat de l'exercice précédent 2020-2021 pour éviter la relégation, et ce, pour sa première saison parmi l'élite qu'il a retrouvée après sept années passées dans les divisions inférieures. Bouhellal, qui a entraîné le WA Boufarik (Ligue 2, lors de la saison dernière, succède à Abdelkader Amrani, le troisième coach à avoir dirigé les Zianides au cours du précédent championnat et qui a annoncé son départ au lendemain du dernier match de son équipe. L'arrivée de Bouhellal, qui sera assisté par l'ancien international, Kamel Habri, en tant qu'entraîneur adjoint et l'ancien portier de l'Equipe nationale, Hichem Mezaïr, en qualité d'entraîneur des gardiens, a coïncidé avec l'enclenchement de l'opération de recrutement de son nouveau club. Trois joueurs ont paraphé leurs contrats au profit du WAT, à savoir Tizi Bouali (ex-JS Kabylie), Bentoucha (ex-CMB Oued Sly) et Amoura (ex-IRB Maghnia), a informé le premier responsable du club, ajoutant que le recrutement se poursuivra dans les prochains jours, selon les besoins de l'équipe. Néanmoins, il faudra à la direction des Bleu et Blanc de lever la sanction en la matière que lui a infligée la Fédération algérienne de football (FAF) pour qualifier ses nouvelles recrues. Une procédure qui «ne devrait pas tarder à se faire», a encore assuré Rachid Meliani, qui a estimé à 20 millions de dinars les dettes de son club auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Par ailleurs, l'entame des préparatifs de la nouvelle édition du championnat, dont le coup d'envoi est prévu pour le 23 octobre, aura lieu en fin de semaine, selon le président de cette formation de l'ouest du pays, informant au passage que le stage d'intersaison des siens se déroulera à Tlemcen même.