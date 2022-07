Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) a annoncé la nomination de Mohamed Mekhazni en tant que nouveau directeur technique sportif (DTS) des jeunes catégories. Mekhazni (44 ans), qui avait déjà assuré cette mission par le passé, remplace Abdelatif Bourayou qui avait occupé ce poste lors des deux dernières saisons. «Le MCA remercie l'ancien DTS Abdelatif Bourayou pour le travail effectué au sein de l'équipe, et lui souhaite bon courage dans la suite de sa carrière», a indiqué le «Doyen» dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. La saison dernière, il a occupé le même poste au niveau du NA Hussein Dey avant de décider de prendre la porte après un conflit avec ses dirigeants. Le retour de Mekhazni intervient au moment où le club algérois s'est montré le club le plus actif dans le marché des transferts, en s'attachant jusque-là les services de pas moins de dix joueurs. Le dernier en date n'est autre que le défenseur Ayoub Abdellaoui, qui s'est engagé pour un contrat de deux saisons en provenance de la formation saoudienne d'Al-Ittifaq. Avant de boucler ce transfert, le MCA a engagé auparavant Boualem Mesmoudi (Al-Wakrah/ Qatar), Chouaïb Debbih (ex-CS Constantine), Ammar Abdelmalek Oukil (ex-RC Arba), Houari Ferhani (ex-ES Sétif), Abdelkader Menezla (ex-USM Bel Abbès), Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria), Khaled Dehamni (ex-ASO Chlef), Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC) et Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg). En revanche, le Mouloudia n'a toujours pas nommé un nouvel entraîneur, en remplacement du Tunisien Khaled Benyahia, dont le contrat n'a pas été prolongé. Plusieurs noms de techniciens étrangers ont circulé ces derniers jours dans les rouages du club de la capitale, à l'image du Bosnien, Mécha Bazdarevic, du Français, Pascal Dupraz, ou encore du Tunisien, Mondher Kebaier. Le MCA a terminé la saison 2021-2022 à la 8e place avec 51 points, ratant l'objectif principal du club, à savoir participer à une compétition continentale la saison prochaine.