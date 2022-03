Le nageur algérien Jaouad Syoud (Olympic Nice natation) a remporté la médaille d'or du 200 m quatre nages au Golden Tour de Marseille (France), réalisant la meilleure performance mondiale de la spécialité et valide ainsi son billet pour les Mondiaux-2022 au Japon.

Syoud a pris la 1ère place vendredi au Cercle des nageurs de Marseille, avec un chrono de 1:58.51, devant le Suisse, Jeremy Desplanches, (1:59.16) et le Français, Emilien Mattenet, (2:03.20). «Par rapport au chrono que j'ai réalisé, je pense que c'est très encourageant à ce moment de la saison. Je pense que c'est de bon augure pour la suite de la saison. J'espère améliorer mon temps lors des prochaines échéances. J'attends toujours le programme de ma fédération pour se projeter sur l'avenir», a déclaré Syoud à l'issue de sa victoire. Da son côté, le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou a publié sur page facebook: «Syoud est une fierté nationale, un espoir pour les générations futures et un modèle à suivre avec son sacrifice, abnégation et persévérance.». Le président de la FAN a tout de même lancé un appel aux responsables en disant: «C'est le moment de se secouer car les projets sont là, mais les moyens ne suivent pas...rendez-vous pour d'autres succès incha'Allah.». Syoud (22 ans) s'entraîne en France où il avait remporté 3 médailles lors de la première étape de la Golden Tour à Nice. Le natif de Constantine compte participer à la 3e étape de la Golden Tour à Limoges. Trois nageurs avaient pris part au rendez-vous de Marseille: Jaouad Syoud (Olympic Nice Natation), Ramzi Chouchar du club d'Antibes et Amel Melih (Auvergne-Rhône-Alpes).

La participation des nageurs algériens au Golden Tour de Marseille s'inscrit dans le cadre du programme de compétition tracé par la Direction technique nationales (DTN) au profit des nageurs de l'élite dans l'objectif de préparer dans les meilleures conditions, les Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, les championnats arabes (grand bassin) prévus du 20 au 23 juillet à Oran, les Jeux africains de la Jeunesse (JAJ) en Egypte ainsi que les Jeux islamiques 2022 en Turquie, septembre prochain.