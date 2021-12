C'est une première dans l'histoire eu football algérien. La décision vient d'Oran, très précisément de la wilaya. Cette dernière, par le truchement du wali, Saïd Sayoud, vient de lancer la première empreinte portant sur les comptes financiers à rendre devant l'instance habilitée à demander les comptes et à trancher par la suite, la justice. Cette affaire porte le sceau d'une plainte officialisée par la wilaya d'Oran et déposée auprès du tribunal local contre le président du MC Oran, Tayeb Mehiaoui. Dans cette affaire, qui risque de faire tache d'huile, la wilaya est explicite dans sa requête en sollicitant la justice d'ouvrir les comptes du club et de les passer au peigne fin, tout en demandant, par- là même, les bilans financiers et la destination prise par les sommes d'argent injectées dans les comptes de cette équipe budgétivore. Ce qui a motivé la wilaya à agir et à réagir de la sorte est, contre toute attente, l'opacité qui a marqué la gestion de la dernière manne financière accordée par la wilaya au club. Cette dernière est de l'ordre de 5 milliards de centimes. Les services de la wilaya d'Oran sont «soupçonneux» en passant au crible le rapport financier émis par le club. Autrement dit, le wali a relevé un trou financier de 200 millions de centimes accordés à l'ancien responsable du club, Si Tahar Cherif El Ouezzani. Cette affaire est d'autant plus confuse que l'information a, en un laps de temps, fait le tour de la contrée, alimentant les sujets des débats locaux, d'où la nécessité de la tirer au clair. Pour sa part, Cherif El Ouezzani, n'est pas resté silencieux devant la gravité des faits, d'autant plus que son nom revient sur toutes les lèvres. Sortant de son mutisme, l'ex-international a, de prime abord, nié tous les faits le citant et réfute d'avoir encaissé une quelconque somme d'argent de la part du club, tout en mettant au défi les proches du Mouloudia, les invitant à rendre les comptes et ouvrir cette page, tant dissimulée des années durant, des finances. Cette affaire n'est pas un simple fait divers. Elle risque de charrier dans son sillage plusieurs responsables qui se sont succédé à la tête du club depuis le lancement du professionnalisme, en 2010, du football en Algérie. En effet, 11 années plus tard, aucun des présidents du club phare de l'Ouest n'a jugé utile de rendre des comptes ni encore moins d'élaborer le rapport financier de son investiture à la tête du club. Et encore, ce club bénéficiaire, annuellement, de plusieurs milliards de centimes injectés par l'Etat et les sponsors. Toute la question est posée à ce niveau. Où sont passées toutes ces colossales sommes d'argent, si l'on prend en compte la colère répétée des joueurs. Plusieurs d'entre eux sont, à chaque saison, plaintifs et grincheux. En montant au créneau, ils revendiqueraient tout simplement leur dû. Si plusieurs joueurs se sont remis à la CRL, d'autres ont opté pour le règlement à l'amiable du bras de fer les ayant opposés au club. Et ce n'est pas tout. Les responsables du club ne trouvaient, très souvent, rien d'autre à avancer que de «quémander» les aides de l'Etat, expliquant que «le club est en manque de crédits». Or, ce même club est, en prenant en compte la réglementation, une entreprise lucrative. Autrement dit, ses responsables n'ont qu'à dénicher les sources des financements au lieu de s'agripper aux subventions de l'Etat. Ces dernières sont, selon la réglementation, accordées au développement des clubs amateurs. Le mécénat n'est plus du ressort de l'Etat. Est-ce que la fin du financement des clubs professionnels par l'Etat a sonné? Les rebonds de cette affaire Wilaya-MC Oran ouvrira sans aucun doute la brèche d'une réflexion qui sera sanctionnée par la prise d'importantes résolutions, notamment par les autorités censées professionnaliser, vaille que vaille, ces clubs qui n'ont, jusqu'ici, de professionnels que le nom.