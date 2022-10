Le kickboxer algérien Mehdi Zatout sera opposé à l’Américain Asa Ten Pow, dans un combat international des poids coqs, comptant pour la Ligue asiatique « One Championship » et qui se déroulera dans la soirée du 21 au 22 octobre courant, à l’Axiata Arena de Kuala Lumpur (Malaisie), suivant le programme de compétition, dévoilé vendredi par les organisateurs. L’Algérien de 39 ans compte 78 victoires à son palmarès, contre 37 défaites et 1 nul, alors que l’Américain n’a remporté que 11 victoires, dont cinq par KO, et compte également deux défaites à son actif. Le combat est inscrit au menu d’une riche soirée d’arts martiaux, comprenant plusieurs confrontations internationales, dont un titre mondial des poids coqs, entre les Brésiliens John Lineker et Fabricio Andrade. La Ligue One Championship est fréquenté par un autre kickboxer algérien, Elias Mahmoudi, qui devait combattre pour le titre mondial il y a environ quinze mois, et qui a vu son élan freiné par la pandémie de Covid-19.