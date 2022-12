Favorite du groupe E avec l'Allemagne, l'Espagne a tenu son rang contrairement aux Allemands, évincés du tournoi dès le 1er tour. Mais la Roja s'est toutefois fait souffler la première place par le Japon, en s'inclinant 2-1 face aux ‘Samurai Blue' jeudi dernier.

La sélection espagnole devra passer l'obstacle marocain pour voir les quarts (16h00). Les Lions de l'Atlas, à nouveau qualifiés en 8es après 36 ans d'attente, sont l'une des sensations de ce début de Mondial. Ils ont fini en tête du groupe F devant les Croates, finalistes en 2018, et ont ainsi poussé vers la sortie les Belges, demi-finalistes en Russie. «Ils ont de très bons joueurs, et collectivement, ils sont aussi très forts. On s'attend à un match très dur», a prévenu dans un entretien à l'AFP l'Espagnol Carlos Soler qui retrouvera face à lui Achraf Hakimi, son coéquipier au Paris SG.

Les deux équipes figuraient dans le même groupe lors de la Coupe du monde 2018 et les Marocains avaient tenu en échec les Espagnols 2-2. Dans la soirée, l'enfant terrible du Portugal, Cristiani Ronaldo sera très attendu par ces coriaces Suisses, très difficiles à manier, d'autant que pour le capitaine des Lusitaniens, ce Mondial serait, apparemment son dernier.

Et là, en son for intérieur, il voudrait bien terminer sa carrière par un titre mondial. Il faut noter que les deux sélections se connaissent déjà, puisqu'ils se sont rencontrés au mois de juin dernier. En effet, lors de cette dernière Ligue des Nations, le Portugal s'est fait surprendre à domicile par l'Espagne lors de la dernière journée. Ironie du sort, malgré cette défaite, le Portugal a bel et bien disputé le Final 4 lors du mois d'été 2022. Durant cette Ligue des Nations, à Lisbonne, Ronaldo s'est parfaitement illustré avec son équipe face aux Suisses en inscrivant un doublé avant de terminer la partie en leur faveur sur le score sans appel de 4-0 face à la Nati. Au match retour, la Suisse s'était imposée 1-0 à Genève une semaine plus tard.

Premier joueur à avoir marqué au moins une fois lors de cinq éditions différentes d'un Mondial, en réussissant un penalty contre le Ghana lors du premier match, Ronaldo n'a plus retrouvé le chemin du but depuis.

Son équipe s'est même inclinée sur le fil lors de son dernier match de groupe contre la Corée du Sud (2-1). Les Suisses ont, eux, battu les Serbes (3-2) au terme d'un match à rebondissements. Aujourd'hui, la donne est quelque peu différente, portée par une génération dorée, la Suisse s'est de nouveau montrée solide lors de cette phase de groupe. Malmenée par le Cameroun pour son 1er match de Coupe du monde, la sélection helvète a surpris les Lions indomptables en remportant la partie sur le score étrique d'un but à zéro, grâce au but inscrit Embolo.

Ensuite, les Suisses se sont repris face au Brésil contre qui, ils ont fourni une très bonne rencontre.

Et les Suisses ont été si bien appliqués, qu'ils n'ont perdu contre les Auriverde qu'en toute fin de rencontre par l'unique but signé Casemiro. La Suisse, abonnée aux 8es en Coupe du monde depuis trois éditions, veut franchir ce cap comme elle l'a fait lors du dernier Euro, en faisant tomber les Champions du monde français.