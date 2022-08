Le président de la Ligue nationale de football (LFP), Abdelkrim Medouar, a déclaré à la chaîne 1 de la Radio nationale: «Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne entame de la nouvelle saison.» Il a précisé que « c'est la commission de sécurité de la wilaya d'Alger qui décidera si les supporters des stades de la capitale peuvent accéder ou pas aux enceintes sportives». Au sujet des dettes des clubs, le même responsable indique: «On essaye toujours de trouver des solutions aux clubs qui souffrent de la problématique des dettes et de quelques autres difficultés.» Et d'ajouter: «La LFP accompagne les clubs et même parfois sur des problèmes internes.» Évoquant le problème du MC Oran, avec ses dettes et son instabilité financière et administrative, le président de la LFP annonce que «c'est une affaire qui est en voie d'être réglée grâce à l'aide du wali d'Oran qui gère les problèmes de l'équipe». Medouar ajoute: «Le wali d'Oran est en train de fournir beaucoup d'efforts au service du MCO. La situation du MCO sera réglée au niveau de la Commission des Litiges provisoirement, alors que le dossier du dossier de l'équipe réserve du MC Oran n'est pas parvenu à la Ligue.» Concernant les contrats des joueurs, le premier responsable de la Ligue estime: «Ils sont considérés comme étant les grands problèmes qui se dressent face aux clubs, car ils constituent une véritable sécurité pour les joueurs et non le club en lui-même et là, il est d'importance de les changer pour la bonne gestion du club et du joueur.» Dans la foulée, Medouar insiste en indiquant: «Je suis contre la non- remise des licences aux clubs, car ce n'est pas équitable. C'est illogique de priver les clubs du recrutement en étant obligé de s'orienter vers les joueurs nés en 2000 et 2001, ce qui ne les aide pas.» Parlant du problème de l'US Biskra, le président de la LFP estime que «le club souffre beaucoup à cause de l'ignorance des responsables de la wilaya». «Si la situation ne sera pas réglée, le club doit participer avec les joueurs de la saison passée et de l'équipe réserve devant l'ES Sétif.» Évoquant la domiciliation de l‘ASO Chlef, le président de la Ligue indique «qu'il y a de fortes chances que le club poursuive la phase aller de la compétition sur le terrain du stade de Relizane». Dans ce même ordre d'idées, pour Medouar, le problème du stade Omar-Hammadi de Bologhine existe depuis un an, «mais on n'a pas compris pourquoi les travaux n'ont pas encore commencé».

De son côté «le Mouloudia d'Alger recevra ses adversaires au stade de Rouiba». De plus, Medouar ajoute: «Nous avons bien veillé à éviter les problèmes précédents liés à la programmation des matchs afin qu'ils ne se reproduisent plus.

Les clubs algériens qui participent à la compétition africaine doivent nous aider, car nous travaillons au profit de tous les clubs algériens. Les clubs algériens ont la possibilité d'engager 27 joueurs et ils doivent en profiter.» Medouar annonce que «l'opérateur de téléphonie Mobilis est l'accompagnateur du football algérien», avant d'ajouter que «le directeur général de Mobilis a tenu sa promesse et injecté l'argent dans le compte de la LFP». L'intervenant a tenu à évoquer également le droit TV en indiquant que «l'argent de la diffusion télévisée au profit de la Ligue a été consacré au paiement des joueurs et des entraîneurs que des clubs leur doivent depuis 2019». Et à Medouar d'annoncer également que «dimanche nous préparerons une liste de 20 joueurs débiteurs depuis 2020. La valeur totale des dettes remboursées est de 37 milliards et 500 millions de centimes». Enfin, concernant la cérémonie de remise du trophée de champion d'Algérie au CR Belouizdad qui a été annulée, le président de la LFP a confirmé qu'«elle a été effectivement annulée car l'hôtel était réservé pour la délégation française, en visite en Algérie». «Nous allons reprogrammer la soirée et elle sera mieux que celles que nous organisions», a-t-il conclu.